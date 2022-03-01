Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон

"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал политик.

"У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам и нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", — говорится в статье главы британского правительства.

Фото: Gettyimages.ruПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что ни одна из стран западного военного блока не направляла на Украину боевые подразделения. В то же время более двадцати стран, включая саму Великобританию, оказывают Киеву "помощь в сфере обороны", добавил Джонсон.По его словам, страны альянса не испытывают враждебности к россиянам и не ставят под сомнение статус страны.В понедельник Джонсон встретится с лидерами Канады, Нидерландов, а во вторник — с представителями стран Вишеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Там, как отметила пресс-служба Даунинг-стрит, он изложит план действий из шести пунктов, который предусматривает "мобилизацию международной гуманитарной коалиции", поддержку Украины в "обеспечении собственной самообороны", усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации" действий России и другие меры.