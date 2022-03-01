Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев

"Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.

"Эрдоган повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру". Президент Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения", — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиПриостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.