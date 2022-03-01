Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене

root Сегодня, 18:1551Новости
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене
Фото: © Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает РИА Новости.
Ранее Киева выступил с рядом заявлений, в которых выступал с критикой действующей украинской власти.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала Венедиктова в Facebook.

Она опубликовала и сам документ. В нем указано четыре статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение: госизмена, покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с оружием и пропаганда войны.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: