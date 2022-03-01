В Германии ждут очень плохой конец из-за антироссийских санкций

"Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой", — заявил Штельтер.

"У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", — пояснил экономист.

"Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", — продолжил экономист.

"Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет", — уточнил Штельтер.

Фото: © РИА Новости / Игорь ЗарембоВ случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий, заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в интервью журналу Focus, передает РИА Новости.Специалист отметил, что Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, но при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов.Первым вариантом он назвал стагфляцию — рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет.Кроме того, он заявил о риске появления волн беженцев с Ближнего Востока. Штельтер предложил покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда.Наихудшим же сценарием он назвал полный отказ от российских нефти и газа.Он объяснил, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов."Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно", — подытожил специалист.