В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских

"Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся", - сообщили в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Наталья СеливерстоваНападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.