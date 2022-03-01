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В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских

root Сегодня, 19:0036Новости
В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся", - сообщили в ведомстве.

Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.

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