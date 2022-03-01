Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС

"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме — все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", — подчеркнул он.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевВладимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.По данным Минобороны, в ночь на пятницу около АЭС украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии , выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Во время телефонного разговора Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на Украине. Путин же отметил, что попытки переложить ответственность за инцидент на российских военных — это циничная пропаганда.Президент добавил, что Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность провокаций.Как напомнил Путин, Киев по-прежнему не выполняет договоренности по эвакуации гражданского населения из районов, где идут бои. Так, несмотря на режим тишины, украинские националисты не дали выйти мирным жителям из Мариуполя и Волновахи.Российский президент предложил Макрону активно поработать с киевскими властями "с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права". Он также сообщил французскому коллеге об итогах двух раундов переговоров с украинской стороной."Выражена готовность к продолжению диалога — при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.