Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами

"Я снова обращаюсь к ВСУ и СБУ с предложением совместно начать борьбу с бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами. Если этот призыв будет трезво услышан, то есть шанс, что боевые действия закончатся гораздо быстрее", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРГлава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на Украине, передает РИА Новости.Он отметил, что в таком случае военные Украины смогут и дальше служить "на благо своего государства и народа". Глава Чечни также гарантировал, что "ни один украинский военный в таком случае не будет тронут пальцем", также не будет "задета его честь".