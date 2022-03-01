В Минобороны РФ получили данные о минировании СБУ и нацбатами экспериментального ядерного реактора в Харькове

В министерстве обороны России заявили о получении данных о готовящейся украинской Службой безопасности провокации в Харькове. Сообщается о том, что российские военные получили сведения о минировании украинскими националистами под контролем СБУ экспериментальной ядерной установки на территории Харьковского физтеха.В сводке утверждается, что минирование осуществлено СБУ и боевиками экстремистского нацбата «Азов» (*запрещено в РФ) с той целью, чтобы впоследствии обвинить Россию якобы в нанесении ракетного удара по экспериментальному ядерному реактору.Подрыв ядерной установки неизбежно приведёт к заражению местности не только в самом городе, но и в его агломерации.По информации российского Минобороны, в Харьков уже прибыли западные журналисты, которые тоже готовы участвовать в масштабной и преступной провокации по якобы фиксации «российского ракетного удара» по упомянутому объекту Харьковского физико-технического института.Напомним, что нечто подобное украинская сторона уже пыталась осуществить на Запорожской АЭС, открыв огонь по российским военным непосредственно от стен атомной станции. Благодаря умелым действия ВС РФ катастрофы удалось избежать. При этом украинская сторона раструбила на весь мир о том, будто бы Россия собиралась взорвать ЗАЭС, крупнейшую атомную станцию Европы.источник