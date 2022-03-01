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МО РФ продолжает рассказы о подвигах наших военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса

Sergey Сегодня, 08:450Новости
МО РФ продолжает рассказы о подвигах наших военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса
МО РФ продолжает рассказы о подвигах наших военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса

МО РФ продолжает рассказы о подвигах наших военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.
Командир отделения мотострелковой роты, младший сержант Антон Демидов обнаружил замаскированные огневые позиции реактивной артиллерийской батареи украинских националистов. Заметив, что экипажи начали готовиться к смене позиций, он в одиночку, невзирая на превосходящие силы противника, вступил с ними в неравный бой.
Грамотные действия младшего сержанта позволили задержать батарею противника на исходных позициях, а в результате его точной наводки, удалось полностью уничтожить её огнем артиллерии.

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