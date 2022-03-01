В«Не возникло понимания со стороны венесуэльских властейВ»: Американская делегация возвращается из Каракаса ни с чем

Американская представительная делегация, которая накануне была направлена в Венесуэлу для проведения переговоров, возвращается ни с чем. Основной задачей, которую пытались в Каракасе решить представители Госдепа и Конгресса США, являлась задача, связанная с поставками так называемой «тяжёлой» нефти. Ранее сами же американцы для Венесуэлы такую возможность заблокировали, одновременно предприняв многочисленные попытки по смещению президента Николаса Мадуро. Теперь же Вашингтон пытается отыгрывать назад, предпринимая усилия уже по «лишению России поддержки со стороны Венесуэлы».Представители США в Каракасе встречались с вице-президентом Делси Родригес и главой государства – Николасом Мадуро (тем самым, которому все последние годы отказывали в легитимности, заявляя о поддержке Хуана Гуайдо).Американские представители, среди которых Хуан Гонсалес, возглавляющий один из директоратов Совбеза США, предложили Каракасу «некоторое смягчение санкций». Например, Венесуэле предложили «продавать нефть через западные компании».В ответ на это предложение президент Мадуро выставил собственные условия, которые в прессе США называют «заранее невыполнимыми».Венесуэльский президент ответил американской стороне тем, что Вашингтон в первую очередь должен снять все санкции с официального Каракаса, отменить рестрикционные меры против каждого из официальных лиц, которые под санкциями оказались. Также, по словам Николаса Мадуро, США должны начать с возвращения Каракасу полного контроля над венесуэльской госкомпанией PDVSA, фактически рейдерский захват которой был осуществлён американской стороной несколько лет назад.На этом фоне Николас Мадуро назвал введённые против России санкции преступлением против российского народа и добавил:Сегодня США открыли фронт небывалой по своим масштабам информационной войны против России. Мы об этом знаем очень хорошо.Американские переговорщики удалились, однако, заявив, что «в скором времени могут вернуться для новых переговоров».Комментарий американской стороны:Не возникло понимания со стороны венесуэльских властейА ведь ещё несколько дней назад в Вашингтоне сам термин «венесуэльские власти» не использовался. Исключительно «незаконный режим».источник