Экстренное заявление официального представителя НМ ЛНР

"Украинские террористы продолжают террор мирного населения ЛНР.

По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистам тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.

Мы в очередной раз предупреждаем националистов о неминуемой их ликвидации за преступления против человечности!" - говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.

«Прилет из чего-то тяжелого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе», — уточнил Мирошник.

Пожар начался на луганской нефтебазе, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских военных.Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что пожар можно увидеть с большого расстояния в настоящее время сотрудники МЧС на месте и тушат пламя.