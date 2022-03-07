Экстренное заявление официального представителя НМ ЛНР
Пожар начался на луганской нефтебазе, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских военных.
"Украинские террористы продолжают террор мирного населения ЛНР.
По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистам тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.
Мы в очередной раз предупреждаем националистов о неминуемой их ликвидации за преступления против человечности!" - говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.
По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистам тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.
Мы в очередной раз предупреждаем националистов о неминуемой их ликвидации за преступления против человечности!" - говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что пожар можно увидеть с большого расстояния в настоящее время сотрудники МЧС на месте и тушат пламя.
«Прилет из чего-то тяжелого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе», — уточнил Мирошник.
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