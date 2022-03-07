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В США допустили запрет на импорт нефти из России

root 7-03-2022, 08:46117Новости
В США допустили запрет на импорт нефти из России

Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.
«Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.
Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.
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