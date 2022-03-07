Ответный В«ядерный фугасВ» от Путина: минус полтриллиона с баланса западных банков

Экономист Евгений Ющук в сети Facebook опубликовал пост, в котором назвал ответные действия России на заморозку средств ЦБ и на антироссийские действия в финансовой сфере «ответным ядерным фугасом».«Несколько дней назад я говорил, что действия наших финансовых органов тянут на три с минусом, так как принятые меры не затрагивают кредитов и оставляют много дыр. По ходу принятия новых решений, я сказал — политика меняется на глазах, дыры затыкаются, нет даже намека на монетарный характер и признаков шаловливых рук «торнадо Эльвира».Теперь могу сказать смело, финансовые органы отработали на твердую 4, для оценки 5 нужно вернуть ставку рефинансирования на нормальный уровень и запустить рублевую эмиссию.Спросите, что такого произошло? В.В. Путин подписал новый указ (Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»), как будто подарок в детстве разворачивал, когда читал, не мог поверить.Суть — если у вас есть кредит в западном банке/компании из страны введшей санкции (привет Швейцарии, не дотерпела с нейтралитетом), платеж в месяц больше 10 млн руб. в эквиваленте, то валюту перечислять не нужно. Вы, будучи должником, обращаетесь в российский банк и сами просите его открыть корреспондентский рублевый (!!!) счет на имя кредитора — согласие последнего не требуется вообще. Далее, вы перечисляете на этот счет рубли по текущему курсу и считается, что вы исполнили обязательства.Разрешение выплат в валюте только через ЦБ РФ/Минфин в индивидуальном порядке (за хорошее поведение…). Передача долга ничего не меняет — корреспондентский счет в рублях.По итогам, около $ 460 млрд. (за минусом кредитов Китая) исчезают с баланса западных банков, запуская каскад обрушений. Эквивалент в рублях лежит не понять где, без нарушения законов своей страны/согласия на конвертацию, западные банки ничего сделать с этими рублями не могут. С интересом жду открытия европейских рынков, это ответная ядерная финансовая бомба, вплоть до обвала Долины пирамид.Мое искреннее уважение управленцам, финансистам, экономистам и Человеку принявшему это решение, что за столь короткий срок (понимаю, о чем говорю…) смогла разобраться и сделать такое «с нуля». Молодцы! Браво!И, да, реальное руководство ЦБ РФ и Минфин РФ уже осуществляют совсем другие люди, надеюсь от радости не пропустил ничего в тексте указа и сайт не взломали…»Олег Матвейче