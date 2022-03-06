Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 07.03.2022

"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркивается в заявлении.

"Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя", — сказал Мирошник.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 12 обстрелов по 9 населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 06.03.202209:00Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, передает РИА Новости.В штабе уточнили, где будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем отправка на авиатранспорте в Россию.Из Мариуполя: маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.Из Сум: маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом; маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.По данным штаба, всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.08:45Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в поселке Тельмана, входящего в состав Луганска, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в Telegram-канале.ЧП произошло в 6:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города. По сообщениям очевидцев, сразу после этого на нефтебазе начался пожар.В Народной милиции ЛНР отметили, что националисты нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".08:30Об этом заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).О пострадавших или погибших не сообщается.