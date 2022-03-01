Война против русских

После начала спецоперации на Украине я много раз встречал в зарубежном сегменте соцсетей тезис, что те «русские», которые выступают «против войны», на самом деле протестуют против падения уровня жизни, а на самих украинцев им наплевать. В этой связи в Европе всё чаще призывают не верить крокодиловым слезам российских либералов, которые, постояв пару раз с плакатиками, пытаются получить на Западе убежище. Что хочется сказать по этому поводу?1. Это правда. На жизни украинцев им плевать в той же степени, как было плевать на жизни детей Донбасса, которые гибли под украинскими бомбами. Для них это всего лишь повод скорчить жалобную физиономию перед потенциальными хозяевами в надежде, что те простят и примут. Не простят. Отрабатывать придётся всю жизнь. Та информационная война, которую развязал Запад, идёт не против Российской Федерации. Она идёт против всего русского, против всех наших соотечественников, и живых, и мёртвых, тех, кто ждал этого дня и не дожил до него.2. Сегодня на Западе поняли — просто работать на «свержение режима» не имеет смысла. Лондон отлично справился с уничтожением Российской Империи, но взамен получил её реинкарнацию под красным флагом. А ломавшие СССР американцы теперь готовятся воевать с той самой «демократической Россией», в которой они надеялись уже никогда не увидеть конкурента. Поэтому в этот раз всё будет гораздо серьёзнее. В третий раз рисковать уже не станут. Если мы проиграем — то мы проиграем абсолютно всё. Русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории.3. На этом фоне все попытки выиграть у Запада информационную войну изначально обречены на провал. Никакие аргументы, никакие фотографии и видеорепортажи не смогут перекрыть тот поток запредельной лжи, который льётся чуть ли не из каждого утюга. Те западные интеллектуалы, которые пытаются этому сопротивляться, моментально подвергаются остракизму, их «кенселят» и подвергают травле на всех площадках. Остальные продолжают молча поедать информационный комбикорм, в котором никогда не будет недостатка. Именно поэтому они не верят даже тем, кто пытается быть «своим». Как и 80 лет назад, каждый русский превращается в «недочеловека», и вопрос только в том, можно ли этого «недочеловека» хоть как-то использовать.4. Бороться за умы европейцев и американцев бессмысленно. Мы эту борьбу всё равно проиграем. Бороться нужно за тех, кто с нами, кто готов пережить этот тяжелейший период вместе со своей страной. И поэтому в рамках страны нужна жесткая информационная гигиена. Мы действительно на войне, а на войне любые меры оправданы, если они действуют на благо будущей Победы. А значит пора заканчивать с оправданиями и переходить в наступление.Источник