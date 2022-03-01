Генштаб ВСУ: Российские войска переправились через реку Ингул, а также продолжают продвижение к Запорожью

Генеральный штаб ВСУ продолжает публиковать собственные сводки боевых действий на Украине. Если отбросить «шелуху» в виде победных реляций и обращать внимание исключительно на однозначные факты, то отмечается продвижение российских войск в Николаевской и Запорожской областях. При этом в сводке ГШ ВСУ пишут о том, что «российская армия продолжает накопление сил под Киевом».В украинских сводках подтверждается переправа российской армии через реку Ингул (левый приток Южного Буга) и выход к населённому пункту Кашперо-Николаевка в Баштанском районе на севере Николаевской области с последующим взятием его (населённого пунта) под свой контроль.Это может свидетельствовать о том, что ВС РФ в ходе спецоперации могут развивать успех сразу на нескольких направлениях – как в сторону Кировограда (Кропивницкого), так и по направлению на северные районы Одесской области с первоначальным направлением на Южноукраинск. Успех на этих направлениях позволит разрезать украинские силы на не коммуницирующие друг с другом группы.Тем временем в самом Генштабе ВСУ, перешедшего на режим вещания в социальных сетях, говорится о том, что российские войска продолжают продвижение в сторону города Запорожье. Напомним, что ранее под контроль, охрану и оборону российскими войсками была взята Запорожская АЭС в городе Энергодар. Там украинские военные собирались устроить провокацию, начав обстрел российской колонны непосредственно от стен АЭС. Украинский президент долго говорил о том, что российская войска якобы могли устроить чуть ли не второй Чернобыль, однако именно после перехода станции под контроль российских военных ситуация там нормализовалась.Накануне Зеленский выступил с обвинениями в адрес Запада в нежелании создать бесполётную зону над Украиной. По его словам, от такого решения «наступает сплошное разочарование».источник