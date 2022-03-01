WP: Трамп "в шутку" предложил "бомбить" Россию F-22 под флагами Китая

"США должны пометить самолеты F-22 китайскими флагами и "выбить д***** бомбами из России", - передает газета слова Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп "в шутку" предложил бомбить Россию с американских истребителей F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон смог обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, пишет Washington Post, передает РИА Новости.Как стало известно изданию, Трамп об этом говорил в субботу на мероприятии для спонсоров Республиканской партии."Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть", - следует из записи его речи, которую получила газета.Такие слова экс-президента, по данным газеты, аудитория встретила смехом. Трамп также раскритиковал американского президента Джо Байдена за то, что США не хотят "атаковать" Россию в ситуации вокруг Украины.