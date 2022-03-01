Второй отчет: Наша поддержка для Русского Донбасса и Русского мира на Украине!

В этот раз были Были закуплено еще 4 штурмовых бронешлема, различное медицинское имущество, включая тактические перевязочные пакеты и медицинские групповые аптечки, также для нужд подразделений был закуплено еще два малых беспилотных летательных аппарата.Всего закуплено и получено имущества от неравнодушных людей на сумму более 450 тыс. рублей.Мы обращаемся ко всем неравнодушным, помочь Русскому Миру в нашем правом деле!Кто может купить что-нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 Владимир Орлов (вотсап или телеграм), мы скажем что нужно исходя из ваших возможностей.П.С. Сейчас мы стараемся собрать средства по максимуму, которые пойдут на закупку необходимой гуманитарной помощи для гражданского населения и БПЛА, также комплектующих для БПЛА которые столь необходимы защитникам нашей Родины (недавно отправили http://veche-info.ru/news/7445). Не оставайтесь равнодушным!Реквизиты для помощи:Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.На Сбер через СБП +79037001243 Владимир О.ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811Для наших сторонников из-за рубежа имеется Биткоин-кошелек:bc1qe3frvlw4c48lkzvfgdapkvf84zfshzxjstzthrи на сайте МОО Вече http://veche-info.ru/projects/4261Программа помощи и подробности на официальном сайте МОО Вече http://veche-info.ru/Более 500 отчетов о проделанной гуманитарной работе, начиная с 2014 года http://voicesevas.ru/social_sector/В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html