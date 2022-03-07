Правительство утвердило перечень недружественных России стран
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров, передает РИА Новости.
В список вошли:
Австралия,
Великобритания,
страны ЕС,
Исландия,
Канада,
Лихтенштейн,
Монако,
Новая Зеландия,
Норвегия,
Республика Корея,
Сан-Марино,
Сингапур,
США,
Тайвань,
Украина,
Черногория,
Швейцария,
Япония
Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Метки: {keywords}