Правительство утвердило перечень недружественных России стран

Фото: © РИА Новости / Алексей МайшевПравительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров, передает РИА Новости.В список вошли:Австралия,Великобритания,страны ЕС,Исландия,Канада,Лихтенштейн,Монако,Новая Зеландия,Норвегия,Республика Корея,Сан-Марино,Сингапур,США,Тайвань,Украина,Черногория,Швейцария,ЯпонияРаспоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.