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Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России

root Сегодня, 14:450Новости
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Двум жителям Ивановской области суды назначили административные штрафы в 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщило УМВД по региону, передает РИА Новости.
"Два жителя Ивановской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 26-летний житель Кинешемского района провел в городе Плес одиночный пикет и "демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины". В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Судом установлено, что плакат молодой человек изготовил по месту своего жительства лично.
"Фигурант признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Аналогичное судебное решение вынесено в отношении жителя Шуйского района", - отмечает УМВД.

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