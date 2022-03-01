Госсекретарь США: Российская армия способна в конечном итоге В«перемолотьВ» украинскую

Пока киевский режим продолжает публиковать нечто похожее на «победные реляции», его западные ставленники пытаются смотреть не происходящее с позиций анализа. Получается далеко не всегда, но иногда всё же выходит вполне реалистично.Так, глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен при посещении Вильнюса с рабочим визитом сделал заявление о том, что у украинской армии «при всём уважении к тому, что она делает сегодня», шансов на успех нет.По словам американского госсекретаря, армия России намного превосходит армию Украины и способна в конечном итоге её «перемолоть».При этом Блинкен добавил, что США, несмотря на это, продолжат оказывать посильную помощь Украине, в том числе вооружениями и ужесточением санкционного режима.В ходе совместной пресс-конференции с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом Блинкен также заявил, что из США в Литву дополнительно будет направлено 400 американских военных.Блинкен:Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.На этом фоне в самих США высказываются опасения в связи со сложностями распространения санкционного режима на Россию в плане того, что Россия уже контролирует внушительные украинские территории. В частности, в США пока не могут однозначно ответить на вопрос, какой экономический режим поддерживать в отношении тех территорий Украины, которые с 24 февраля перешли под контроль российских военных.источник