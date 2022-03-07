В Луганске заявили, что продуктов питания в достаточном количестве

В Луганске заявили, что все жизнеобеспечивающие предприятия региона работают в штатном режиме. Об этом в эфире Первого канала сообщил Леонид Пасечник.

«Ситуация на Луганщине относительно стабильная, все жизнеобеспечивающие предприятия работают в штатном режиме. Регион обеспечен в достаточном количестве продуктами питания, газ, свет, вода, тепло подаются населению тоже в штатном режиме. Медицинские учреждения и аптеки снабжены лекарственными препаратами и работают в штатном режиме», — сказал он. Экономика - Сегодня, 14:08 159