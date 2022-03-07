Кадыров обратился к украинцам

"Украина — прекрасная страна, где живет добрый и красивый народ", — написал он, отметив, что россияне, как и украинцы, хотят, чтобы "никто не расшатывал мир в наших странах и в наших отношениях".

Фото: © РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины с призывом "не давать использовать себя в качестве щита", передает РИА Новости.По его словам, сейчас Украиной управляют "бандеровщина вместе с Зеленским" и Вашингтон, использующий Киев "ради своих политических и военных игр"."Выступите, наконец, против этого нацистского режима. Россия и Белоруссия дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки", — заключил он.