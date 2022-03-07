Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ

"Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток — 2", — сказал он.

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить "Северный поток — 2", передает РИА Новости.Ранее днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF поднимались с 2400 долларов за кубометр до 3900. При этом пятничная расчетная стоимость составляла 2170 долларов.