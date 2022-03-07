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Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ

root 7-03-2022, 16:15124Новости
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить "Северный поток — 2", передает РИА Новости.
"Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток — 2", — сказал он.

Ранее днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF поднимались с 2400 долларов за кубометр до 3900. При этом пятничная расчетная стоимость составляла 2170 долларов.

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