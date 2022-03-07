МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

"По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — сказала она.

Фото: © Konstantin Kokoshkin/Global Look PressГлавы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.