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МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

Sergey 7-03-2022, 17:00126Новости
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции
Фото: © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
"По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — сказала она.

Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.
По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.

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