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Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине

Sergey 7-03-2022, 17:01128Новости
Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Это интервью вышло чуть более чем за два часа до третьего раунда переговоров РФ и Украины.
"Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент", - приводит агентство Рейтер слова Пескова.

Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".
Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.
"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия", - подчеркнул он.

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