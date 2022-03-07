Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине

"Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент", - приводит агентство Рейтер слова Пескова.

Фото: © РИА Новости / Евгений БиятовРоссия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Это интервью вышло чуть более чем за два часа до третьего раунда переговоров РФ и Украины.Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами."Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия", - подчеркнул он.