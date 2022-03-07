Bloomberg: ряд стран ЕС высказались против членства Украины в организации

Ряд стран Евросоюза, в частности ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление, говорится в статье, опубликованной в Bloomberg.По информации источника, несколько стран ЕС выступают против призывов организации предоставить Украине статус кандидата на этой неделе. Как утверждают дипломаты, это связано со стремлением сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, а не начале длительного процесса, который может занять не менее десяти лет.28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата ЕС.