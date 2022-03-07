В районе Рубежного украинские войска прижаты к реке Северский Донец с перспективой ликвидации

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины и по освобождению Донбасса продолжается. К настоящему моменту серьёзного успеха удалось добиться к северо-западу от Луганска.Войска Луганской Народной Республики при поддержке подразделений ВС РФ смогли вклиниться в оборонительные линии украинской группировки в крупной агломерации Лисичанск-Северодонецк-Рубежное. Напомним, что Северодонецк в 2014 году после потери киевским режимом контроля над Луганском был обозначен административным центром Луганской области.С севера осуществлено продвижение ВС РФ на несколько километров в направлении Кременная – Рубежное. В это же время с востока линия фронта претерпела изменения именно из-за существенной активности НМ ЛНР.На данный момент украинские националистические батальоны и подразделения ВСУ в районе Рубежного прижаты к реке Северский Донец. В такой ситуации перед украинской группировкой возникает незавидная перспектива оказаться ликвидированной на левом берегу этой реки. Чтобы этого избежать, ей, по сути, остаётся либо контратаковать, что называется, в лобовую, либо пытаться перегруппироваться и соединиться с нацбатами в районе Лисичанска. И то, и другое сейчас, мягко говоря, проблематично, так как на осуществление перегруппировки нужно время, которое точно не на стороне украинских силовиков в этом районе.Для украинских нацбатов могло бы оказаться выходом подкрепление со стороны Славянска и Краматорска, но у украинских силовиков и в этом районе ситуация близка к критической. Прорыв на подмогу невозможен. Там российские войска продвигаются из Дробышево с севера и со стороны Изюма с северо-запада. Также идёт наступление войск ДНР с других направлений.Поэтому разгром прижатых к Северскому Донцу нацбатов и подразделений ВСУ остаётся делом времени.Тем временем в Мариуполе уже в ближайшее время может начать операция по зачистке города от националистических вооружённых формирований. Войска России и Народная милиция ДНР ранее закрепились в нескольких кварталах на окраинах города.источник