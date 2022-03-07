В Севастополе задержали сторонника украинских националистов

"Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку, общей массой более 590 граммов", - говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФСторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.