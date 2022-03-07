Важно! Если сеть вашего мобильного оператора не ловится, вы можете подключится к любой сети какая есть
В Украине запускают функцию национального роуминга. Если сеть вашего оператора недоступна, то можно подключится к другому оператору.
Инструкция как это сделать:
— отключить автовыбор сети: Android — Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор, iOS — Параметры — Сотовые данные — Выбор сети;
- выбрать доступную сеть: Vodafone/Киевстар/Lifecell;
- в случае неудачи — попробовать еще раз или выбрать другую сеть;
- проверить возможность исходящего звонка.
В первую очередь национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях. Позже — в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой.
Новости Украины - Сегодня, 17:32 307
Инструкция как это сделать:
— отключить автовыбор сети: Android — Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор, iOS — Параметры — Сотовые данные — Выбор сети;
- выбрать доступную сеть: Vodafone/Киевстар/Lifecell;
- в случае неудачи — попробовать еще раз или выбрать другую сеть;
- проверить возможность исходящего звонка.
В первую очередь национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях. Позже — в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой.
Новости Украины - Сегодня, 17:32 307
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