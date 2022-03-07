Житель Кемеровской области привлечен по новой статье о дискредитации ВС России

"Житель Кемерово Максим Мурашка, насмотревшись видео украинских ботов и проникшись их национализмом, начал призывать к протестам против специальной военной операции в Украине", — говорится в сообщении УМВД региона.

В России первый нарушитель привлечен к административной ответственности по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает сетевое издание RIA56.Судом города Кемерово Мурашка признан виновным по ч.2 ст.20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о российских Вооруженных силах (ВС).Уголовный кодекс (УК) России дополняется статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до полутора миллиона рублей.В то же время нарушение этого закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды будет наказываться сроком до десяти лет тюрьмы или штрафом до пяти миллионов рублей. Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.Также главой России был подписан закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Данный закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Отмечается, что если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. В то же время должностным лицам в таком случае придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.