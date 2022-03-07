Все недруги России названы

Правительство России опубликовало официальный перечень недружественных стран и территорий. В него, помимо США, Украины и стран Евросоюза, вошли ещё 19 государств мира. Также кабмин утвердил временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.Полный список "недругов" России опубликован 7 марта на сайте правительства России. Уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".В тексте сообщения говорится, что к недружественным относятся государства, которые совершают недружественные действия в отношении России, а также русских компаний и граждан.В список вошли следующие страны:- Австралия,- Албания,- Андорра,- Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские Острова, Гибралтар,государства - члены Европейского союза,- Исландия,- Канада,- Лихтенштейн,- Микронезия,- Монако,- Новая Зеландия,- Норвегия,- Республика Корея,- Сан-Марино,- Северная Македония,- Сингапур,- США,- Тайвань (Китай),- Украина,- Черногория,- Швейцария,- Япония.В сообщении говорится, что отныне все сделки и операции отечественных компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главной целью этих действий является обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления.Теперь, согласно новому порядку, вводятся следующие правила:1. Русская компания или иностранная фирма из недружественной страны (согласно утверждённому списку) должна обратиться с заявлением о разрешении на сделку. В нём должна содержаться полная информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарных владельцах компании.2. Комиссия, проанализировав поступившие документы, будет принимать решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом сделку могут разрешить, но с определёнными условиями.В состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций будут входить представители Центрального банка и администрации президента.Напомним, 5 марта Владимир Путин издал указ, согласно которому граждане России и отечественные компании, а также само государство смогут расплатиться в рублях по своим валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран.Для этого должник может открыть специальный рублёвый счёт в каком-то русском банке на имя иностранного кредитора - на него можно будет перечислять средства по курсу ЦБ в рублёвом эквиваленте.источник