Все недруги России названы
Правительство России опубликовало официальный перечень недружественных стран и территорий. В него, помимо США, Украины и стран Евросоюза, вошли ещё 19 государств мира. Также кабмин утвердил временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Полный список "недругов" России опубликован 7 марта на сайте правительства России. Уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
В тексте сообщения говорится, что к недружественным относятся государства, которые совершают недружественные действия в отношении России, а также русских компаний и граждан.
В список вошли следующие страны:
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские Острова, Гибралтар,
государства - члены Европейского союза,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань (Китай),
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
В сообщении говорится, что отныне все сделки и операции отечественных компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главной целью этих действий является обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления.
Теперь, согласно новому порядку, вводятся следующие правила:
1. Русская компания или иностранная фирма из недружественной страны (согласно утверждённому списку) должна обратиться с заявлением о разрешении на сделку. В нём должна содержаться полная информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарных владельцах компании.
2. Комиссия, проанализировав поступившие документы, будет принимать решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом сделку могут разрешить, но с определёнными условиями.
В состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций будут входить представители Центрального банка и администрации президента.
Напомним, 5 марта Владимир Путин издал указ, согласно которому граждане России и отечественные компании, а также само государство смогут расплатиться в рублях по своим валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран.
Для этого должник может открыть специальный рублёвый счёт в каком-то русском банке на имя иностранного кредитора - на него можно будет перечислять средства по курсу ЦБ в рублёвом эквиваленте.
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