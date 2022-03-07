Российские войска нанесли поражение 81-й одшб ВСУ и взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

С юго-востока Харьковской области приходят сообщения о крупном успехе российских войск в рамках специальной военной операции на Украине. По последним данным, российские подразделения, подавив сопротивление 81-й одшб (отдельной десантно-штурмовой бригады) ВСУ, нанесли ей поражение и взяли под контроль город Изюм. Упомянутая украинская бригада после продвижения российских войск потеряла способность к сопротивлению.По сути, Изюм в последнее время стал центром сосредоточения украинских силовиков, включая подразделения радикальных националистов, на юге Харьковщины. Город имеет стратегически важно значение из-за своего положения. Контроль над Изюмом с обеспечением поддержки тылов и флангов позволяет выдвинуться навстречу к подразделениям народной милиции ЛДНР с выходом к Славянску и Краматорску.По автомобильной дороге от Изюма до Славянска менее 50 км. В связи с тем, что это кратчайший путь именно этот, российским военным следует ожидать активности разрозненных украинских вооружённых групп при продвижении к Славянско-Краматорской агломерации. Осторожность уже в самом Изюме нужно проявлять мирным жителям в связи с возможными провокациями украинских вооружённых группировок и остатков разгромленных формирований ВСУ.Накануне в харьковском Изюме прошла акция местных жителей, где горожане обратились к местным властям с призывом наладить нормальную жизнь и обеспечить взаимодействие с российскими военными для подвоза гуманитарных грузов. Местная администрация не пошла навстречу населению. В Изюме сегодня отсутствует сотовая связь, проблемы с электро- и газоснабжением. Связано это в первую очередь с той тактикой, которую нацбаты используют для фактического прикрытия самих себя местным населением, которое запугивают.Ранее градоначальник Изюма В.Мацокин фактически угрожал жителям, заявляя, что они якобы понесут «тяжёлую ответственность по законам военного времени», если перестанут сотрудничать с ним – с представителем киевского режима.Взятие ВС РФ под контроль Изюма позволяет помимо всего прочего отрезать группировку украинских войск в Харькове от нацбатов под Славянском и Краматорском.источник