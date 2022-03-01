На Украине заявили о позитивных подвижках в переговорах с РФ

Третий раунд переговоров украинской и российский стороны дал небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.Об этом 7 марта после переговоров Москвы и Киева заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он отметил, что консультации России и Украины по вопросам урегулирования ситуации, включая прекращение огня, продолжены.В свою очередь глава делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда заявил, ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.Он подчеркнул, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.Представители Киева забрали с собой для ознакомления все привезенные российской стороной документы, добавил глава делегации.