"Газпром" спрогнозировал новые рекорды цен на газ в Европе

"Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне "Газпрома", - говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.

"Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа", - заявляет "Газпром".

Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за "Газпрома", так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил "Газпром"."Газпром" подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.источник