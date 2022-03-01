Поддержите Русский Донбасс и Русский мир на Украине!

Мы, Межрегиональная общественная организация Вече (Владимир Орлов) оказываем помощь русской земле Новороссии, Крыма и Донбасса с самых первых дней. Сейчас война продолжается, идет активная фаза освобождения русских земель от бандерофашистов и практически каждый день погибают русские люди.В условиях войны во многих районах боевых действий наступает гуманитарная катастрофа, очень нужна помощь беженцам и людям в прифронтовой зоне. Не стоит также забывать о наших защитниках, которым дополнительная помощь никогда не помешает!Мы обращаемся ко всем неравнодушным помочь Русскому Миру в нашем правом деле!Кто может купить что нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 Владимир Орлов (вотсап или телеграм), мы скажем что нужно исходя из ваших возможностей.П.С. Сейчас мы стараемся собрать средства по максимуму, которые пойдут на закупку необходимой гуманитарной помощи для гражданского населения и БПЛА, также комплектующих для БПЛА которые столь необходимы защитникам нашей Родины (недавно отправили http://veche-info.ru/news/7445). Не оставайтесь равнодушным!Реквизиты для помощи:Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.На Сбер через СБП +79037001243 Владимир О.ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811и на сайте МОО Вече http://veche-info.ru/projects/4261Программа помощи и подробности на официальном сайте МОО Вече http://veche-info.ru/Более 500 отчетов о проделанной гуманитарной работе, начиная с 2014 года http://voicesevas.ru/social_sector/В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html