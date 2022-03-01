Минобороны: В домах с надписями В«Не стреляйте вЂ“ здесь дети!В» нацисты оборудуют огневые точки

Украинские националисты в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» разворачивают свои огневые точки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.«Нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» разворачивают свои огневые точки», – цитирует его РИА «Новости».Конашенков добавил, что бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 26 военных объектов на Украине.«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов», – цитирует его ТАСС.