В«Ущерб американцам и их союзникамВ»: к чему может привести возможный запрет США на импорт нефти из России.

В палате представителей американского конгресса рассматривают возможность запрета на импорт нефти и энергоносителей из России. Конгрессмены также изучают вариант введения «решительных законодательных мер», которые якобы приведут к дальнейшей изоляции Москвы от глобальной экономики. В частности, речь идёт о разрыве «нормальных торговых отношений» с Россией, а также «совершении первого шага на пути к лишению РФ доступа к Всемирной торговой организации». По мнению экспертов, даже если Вашингтон и введёт такое эмбарго, оно негативно отразится на жизни американцев, поскольку цены на бензин и товары в США существенно вырастут.В палате представителей американского конгресса изучают возможность запрета на импорт нефти и энергоносителей из России в США. Об этом заявила спикер нижней палаты и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси.«Наш законопроект предусматривает запрет на импорт Российской нефти и энергоносителей в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на её официальном сайте.Спикер также подчеркнула, что Соединённым Штатам не нужно выбирать между демократическими ценностями и экономическими интересами.«Администрация и конгресс по-прежнему предельно сосредоточены на том, чтобы добиться для американских семей и наших партнёров снижения расценок на энергию, возросших в результате вторжения Путина», — заявила Пелоси.«Вторжением» в США называют специальную военную операцию РФ на Украине, которая была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Как отмечал Российский лидер, операция призвана защитить Луганскую и Донецкую народные республики от Вооружённых сил Украины.Спикер палаты представителей также заявила о том, что американская сторона приветствует готовность своих союзников, в первую очередь стран ЕС, снижать «зависимость от Российских энергоносителей».«Посетив Мюнхенскую конференцию по безопасности, мы воодушевились словами наших союзников (в особенности из Европейского союза), заявивших о намерении продолжать диверсифицировать свои каналы поступления энергоресурсов, а также снижать свою зависимость от Российских энергоносителей», — отметила Пелоси.Она также подчеркнула, что палата представителей рассматривает «решительные законодательные меры, которые приведут к дальнейшей изоляции России от глобальной экономики».В частности, речь идёт о разрыве «нормальных торговых отношений» с Россией, а также «совершении первого шага на пути к лишению РФ доступа к Всемирной торговой организации».«Мы бы также уполномочили исполнительную власть повысить пошлины на Российский импорт», — заявила Пелоси.Спикер нижней палаты конгресса также отметила, что на фоне принятия Западом «тщательно скоординированных усилий по последовательному введению санкций в отношении России и смягчению издержек данных усилий» Соединённые Штаты якобы отстаивают свои ценности за рубежом и в то же время, по словам Пелоси, защищают американские семьи.«Запретить импорт»Ранее сенатор-демократ Эд Марки внёс в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение запрета на импорт в Соединённые Штаты нефти и нефтепродуктов из России.Похожую инициативу внёс в сенат и республиканец Роджер Маршалл. Как говорится в пресс-релизе на его официальном сайте, Россия — третий крупнейший поставщик нефти в США, а Соединённые Штаты больше не могут «субсидировать российскую агрессию».«Ежедневно США и наши европейские союзники отправляют России сотни миллионов долларов за её энергоресурсы, — говорится в сообщении. — В 2021 году США ежедневно импортировали около 700 тыс. баррелей нефти из России. Наша страна без какой-либо необходимости делала вклад в промышленный успех враждебного конкурента, который неоднократно демонстрировал готовность использовать свой экспорт энергоносителей в качестве оружия».Как отмечается, законопроект, представленный Маршаллом, «устраняет Российское топливо из американских цепей поставок».«Указанные в законопроекте запреты вступят в силу спустя 15 дней с момента его принятия и не будут действовать в отношении поставок, которые на тот момент будут уже в процессе осуществления», — говорится в пресс-релизе.5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы американской стороны по ограничению использования Российской нефти. По его словам, это та тема, которую Москва тщательно отслеживает.«Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьёзных последствий, — подчеркнул Песков. — Внимательно наблюдаем за развитием ситуации».В свою очередь, в Германии выступили против введения эмбарго на Российские энергоносители. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отказ от поставок нефти, газа и угля из России спровоцирует резкий рост цен на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире из-за сократившегося предложения.«Позиция Вашингтона»Напомним, 2 марта Белый дом объявил, что Вашингтон вводит против Москвы экспортные ограничения на технологии по нефтедобыче. Об этом говорилось в соответствующем пресс-релизе. В заявлении Белого дома также отмечалось, что Соединённые Штаты и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы со временем снизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов.На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что Соединённые Штаты продолжают рассматривать решения, которые Вашингтон мог бы принять, «чтобы снизить потребление Российских энергоресурсов в США».«Если посмотреть на данные в открытом доступе, для нас Российские поставки составляют только 10% от общего импорта. Но, опять же, сокращение предложения повлияет на цены, в том числе на заправках», — сообщила Псаки.Джен Псаки также отметила, что у США нет «стратегического интереса в снижении глобального предложения энергоносителей», поскольку это негативно отразится в том числе и на американском населении.«Это чревато повышением цен на автозаправочных станциях и для американцев, и по всему миру, потому что из-за этого сократится объём доступных запасов. Всё просто: сокращение предложения влечёт за собой рост цен. И это, несомненно, серьёзный фактор для президента в этом вопросе на данный момент», — заявила Псаки.Позже в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано на сайте Госдепа 6 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает со своими партнёрами в Европе отказ от импорта Российской нефти. Он также добавил, что уже говорил на эту тему с президентом США Джо Байденом.«Пострадают не только граждане США, но и весь мир»Как отметил политолог Александр Асафов заявления американских официальных лиц, касающиеся запрета на импорт нефти из России в США, «переходят всякую грань адекватности».«Они пытаются придумать новые законопроекты, чтобы нанести ещё больший экономический урон РФ, не понимая, что ущерб будет нанесён в первую очередь самим Штатам. Некоторые из них позволяют себе просто недопустимые для политиков высказывания. Такое ощущение, что они упражняются в уровне какого-то запредельного абсурда, поскольку совершенно очевидно, что осталось далеко не так много возможностей для санкционного давления на Россию, которое не навредило бы самим США и всему остальному миру», — заявил эксперт.По мнению Александра Асафова, заявления сенаторов и конгрессменов США — часть не только санкционной, но и информационной атаки на РФ.«В основном идёт информационно-санкционная война против гражданского населения России, не упускаются из виду попытки деморализовать Российское общество. Это основная цель Вашингтона», — сказал аналитик.Кроме того, законопроекты о запрете на импорт нефти из России в США были внесены в сенат, а теперь и обсуждаются в нижней палате конгресса «в угоду внутриполитической повестке» Соединённых Штатов.«Это во многом работа на внутреннего зрителя, чтобы отвлекать его от роста цен на бензин, от инфляции внутри страны. Для этого тему, связанную с санкционной политикой против РФ, надо поддерживать в медиа. Несмотря на громкие заявления Нэнси Пелоси и других её коллег по конгрессу, окончательное решение по санкционным пакетам принимается президентом США, который консультируется с Госдепом», — считает эксперт.Тем не менее, как отметил Александр Асафов, многие конгрессмены и сенаторы сами раскручивают тему антироссийских санкций, держат её в повестке, чтобы продемонстрировать решимость США «идти до конца на таком пути, несмотря на ущерб от этих действий самим американцам и их союзникам».По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, если Соединённые Штаты действительно введут запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России, это в первую очередь серьёзно ухудшит жизнь рядовых американцев.«Позиция РФ среди импортёров нефти и нефтепродуктов в США стала укрепляться с 2019 года, когда вступил в силу запрет на импорт нефти из Венесуэлы. Доля поставок России действительно составляет около 10%, как и отмечала Псаки. И это довольно значимая величина, которую Штатам нужно будет чем-то замещать, если они наложат эмбарго. Но как это сделать, Вашингтон до сих пор не знает. Даже все страны ОПЕК вместе взятые не смогут быстро предоставить этот объём», — заявил аналитик.Как подчеркнул Александр Фролов, возможно, что, вводя эмбарго на Российскую нефть, американские власти наложат таким образом санкции «в первую очередь против своего населения», поскольку это ещё сильнее поднимет цены на бензин, а как следствие — и на целый ряд других товаров.При этом Александр Фролов подчеркнул, что из-за таких действий Вашингтона «пострадают не только рядовые граждане США, но весь мир».«Мировой рынок моментально отреагирует колоссальным падением, энергоресурсы ещё сильнее подорожают», — сказал Фролов.И в таких условиях, по мнению Александра Фролова, даже если США полностью откажутся от Российской нефти, «денежный поток за её поставки может сохраниться на прежнем уровне».«После введения подобного рода санкций вполне может быть, что нефть будет стоить ещё дороже, что выгодно России, которая её поставляет далеко не только в США. Для РФ остаётся актуальным азиатское направление, нефтяные поставки из Соединённых Штатов можно переориентировать на Азию, они могут транспортироваться по Северному морскому пути», — уверен эксперт.Александр Фролов также прокомментировал попытки США подтолкнуть Европу к отказу от Российских энергоносителей. По его мнению, у ЕС, несмотря на давление Вашингтона, не получится в достаточной степени диверсифицировать поставки.«Евросоюз уже долгое время пытается это сделать, однако проекты по этому направлению фактически провалились, поскольку поставщиков не нашлось. Нет перспектив и у текущих попыток Европы диверсифицировать поставки. К тому же, если страны ЕС откажутся от Российских энергоносителей, это приведёт к резкому росту цен за электроэнергию и топливо на внутреннем рынке», — заявил аналитик.Что касается угроз американских конгрессменов относительно ВТО, то Александр Фролов считает, что даже если Россию и удастся «абсолютно несправедливо» исключить из организации, это никак не отразится на состоянии отечественной экономики.«РФ, несмотря на колоссальное санкционное давление со стороны Запада, не получает никакой поддержки от ВТО. В этом смысле от организации нет никакой пользы. Поэтому исключение из неё не станет чем-то крайне трагичным для РФ», — заключил эксперт.источник