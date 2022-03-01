Зеленский отзывает 109 украинских военнослужащих из зарубежных миссий В«для защиты страныВ»

Зеленский сделал заявление о том, что «он никуда не собирается с Банковой». Речь идёт об офисе президента Украины в Киеве. Напомним, что ранее неоднократно проходила информация о бегстве Зеленского из украинской столицы. А экс-премьер Украины Азаров заявил, что, по большому счёту, именно в президентском офисе Зеленскому сегодня может быть наиболее безопасно, так как там с советских времён был построен бункер, способный выдержать «даже попадание ядерного боеприпаса».В офисе Зеленского заявили о том, что все украинские военнослужащие, принимающие участие в операциях за рубежом, отзываются на Украину «для защиты страны». При этом Зеленский назвал иностранные миссии, в которых украинские военные участвуют, «миротворческими».Данные об отзыве украинских военных из зарубежных стран озвучил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. По его словам, отзываются украинские военные вместе с вооружением и оборудованием. Сибига публикует и фото соответствующего указа.В этой связи возникает вопрос, какое количество украинских военных официально участвуют в иностранных миссиях? По данным украинских официальных лиц, это чуть более сотни человек: Конго (13 военнослужащих), Кот-д’Ивуар (56), Косово (40). Ранее украинские военные (ещё до начала российской военной спецоперации) были отозваны из Мали, Ирака и Афганистана.Если на отзыв 109 человек Зеленский сегодня делает серьёзную ставку, то это лишний раз доказывает крайнюю тяжесть ситуации, с которой украинские войска сталкиваются в ходе российской спецоперации.Ранее сообщалось, что на Украину едут и иностранные наёмники, включая бывших военнослужащих британской армии, решивших помочь киевскому режиму, который долго подпитывался и фактически продолжает подпитываться западными спецслужбами.источник