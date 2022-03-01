Сын Трампа разоблачил В«успехиВ» украинской армии

Дональд Трамп-младший — сын экс-лидера Соединенных Штатов — опубликовал в соцсетях мем, высмеяв сообщения украинской армии и действующего лидера США Джо Байдена.В своем Telegram он разместил коллаж из четырех фотографий. На первом снимке изображен военный пилот с подписью «призрак Киева». По утверждению Украины, он отличился в боях с РФ, однако никаких доказательств предоставлено не было.На втором фото изображен вид на остров Змеиный. По утверждению президента Украины Владимира Зеленского, все находящиеся там пограничники погибли во время российской спецоперации. Однако позже Минобороны РФ сообщило, что 82 военнослужащих ВСУ с острова добровольно сложили оружие и сдались.На третьем снимке — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках. Напомним, ряд западных СМИ заявили, что девушка могла вступить в ряды ВСУ. На самом деле оказалось, что фото сделали еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол.На четвертом снимке изображен Байден с подписью «81 миллион голосов». Так Байден-младший напомнил об официальных итогах президентских выборов.«Вещи, которых на самом деле никогда не было», — подписал сын экс-президента США данный коллаж.источник