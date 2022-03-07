Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 08.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 07.03.2022
09:20 Войска Киева сегодня утром обстреляли Донецк: выпущено четыре мины калибром 120 мм
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 6:00. Под огнем ВСУ оказался донецкий поселок шахты "Трудовская". Огонь ВСУ вели со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка.
09:00 Жители Первомайска об обстрелах ВСУ
08:45 Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта
Потери киевских силовиков с 5 по 8 марта в ходе проведения специальной военной операции составили 278 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он напомнил, что в ходе операции по освобождению территории Луганщины от киевских силовиков "в период с 05 по 08 марта подразделениями Народной милиции были освобождены восемь населенных пунктов Республики, всего под контроль Луганской Народной Республики перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией".
"В боестолкновениях с подразделениями оборонного ведомства противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 278 человек личного состава; 16 танков; 15 боевых машин пехоты; 35 единиц боевой бронированной техники; 15 единиц автомобильного транспорта, 11 единиц беспилотных летательных аппаратов типа "Крыло", - проинформировал Филипоненко.
Он добавил, что "кроме того, силами Народной милиции уничтожены 17 долговременных огневых точек; 30 огневых точек, оснащенных противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами различных систем".
08:30 ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по 6 населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В результате одного из обстрелов погибла жительница Первомайска.
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