Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 08.03.2022

"В боестолкновениях с подразделениями оборонного ведомства противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 278 человек личного состава; 16 танков; 15 боевых машин пехоты; 35 единиц боевой бронированной техники; 15 единиц автомобильного транспорта, 11 единиц беспилотных летательных аппаратов типа "Крыло", - проинформировал Филипоненко.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по 6 населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 07.03.202209:20Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 6:00. Под огнем ВСУ оказался донецкий поселок шахты "Трудовская". Огонь ВСУ вели со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка.09:0008:45Потери киевских силовиков с 5 по 8 марта в ходе проведения специальной военной операции составили 278 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он напомнил, что в ходе операции по освобождению территории Луганщины от киевских силовиков "в период с 05 по 08 марта подразделениями Народной милиции были освобождены восемь населенных пунктов Республики, всего под контроль Луганской Народной Республики перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией".Он добавил, что "кроме того, силами Народной милиции уничтожены 17 долговременных огневых точек; 30 огневых точек, оснащенных противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами различных систем".08:30Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате одного из обстрелов погибла жительница Первомайска.