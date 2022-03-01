В«Умом Россию не понятьвЂ¦ вЂ¦особенно американскимВ»

Прочитал послание МакФола к россиянам и подумал, что ни хрена они не понимают настоящих русских людей, а потому просто обречены на поражение.Отпуск в Тегеране и Цхевале лично меня заинтриговал, я там еще не был, хотя в общем и целом меня устраивает и Сочи, и Крым……интересно про Крым МакФол забыл или ему просто больно вспоминать?Плюс есть еще море мест в моей стране, где я не был, но очень хочу побывать.Китай, Тайланд, Турция и еще много других мест тоже по-моему удивленно подняли брови от этого заявления нервного американца.Иномарок у нас не будет, импортной техники и телефонов.Земля чуть-чуть накренилась, потому что одновременно брови подняли 1,5 млрд. китайцев, а AliExpress даже подвис на 2 секунды.Про конференции лично меня и думаю 99% россиян он прямо заинтриговал….…скажите ему кто-нибудь, что нас и раньше на них никто не приглашал.Смешно конечно, явно у кого-то крепко подгорает.Так и хочется похлопать Майкла по плечу и сказать, как говорила моя бабушка: «Дурак, ты - Майкл, и уши у тебя холодные!»Два моих двоюродных брата прямо сейчас находятся под шквальным огнем причем с обоих сторон. Прямо сейчас идет бой за освобождение их родных городов. С ними моя родная тетка, которой 80 лет. Каждый из них сам знал, что будет война, но никто не уехал, не сбежал, и не жалел, что Красная Армия перешла в наступление. Нет! Один из братьев просто написал: «Интернет пропадает. Наверное скоро пропадет совсем. Спишимся после освобождения!»Уже неделю ни с кем из них нет связи, мы не знаем, живы они или нет, но я совершенно точно знаю, что никогда они не жалели, что ВС РФ начали действовать.…и я ни секунды об этом не жалел.И ты - американец в этот момент пишешь мне про отпуск, иномарки и телефоны?Вы там вообще конченные дебилы или только на половину?Про жвачку «Бубль Гум», джинсы и 50 сортов колбасы еще напиши…Ну, а че? 30 лет назад же прокатывало!И ты еще у нас был столько лет послом в России.Специалист по русским можно сказать и такой бред несешь.Нет, американец, с таким пониманием нас вам только коноплю выращивать, а не в гегемона играть.«Дурак, ты - Майкл, и уши у тебя холодные!»Сергей Богатырё