В«Умом Россию не понятьвЂ¦ вЂ¦особенно американскимВ»
Прочитал послание МакФола к россиянам и подумал, что ни хрена они не понимают настоящих русских людей, а потому просто обречены на поражение.
Отпуск в Тегеране и Цхевале лично меня заинтриговал, я там еще не был, хотя в общем и целом меня устраивает и Сочи, и Крым…
…интересно про Крым МакФол забыл или ему просто больно вспоминать?
Плюс есть еще море мест в моей стране, где я не был, но очень хочу побывать.
Китай, Тайланд, Турция и еще много других мест тоже по-моему удивленно подняли брови от этого заявления нервного американца.
Иномарок у нас не будет, импортной техники и телефонов.
Земля чуть-чуть накренилась, потому что одновременно брови подняли 1,5 млрд. китайцев, а AliExpress даже подвис на 2 секунды.
Про конференции лично меня и думаю 99% россиян он прямо заинтриговал….
…скажите ему кто-нибудь, что нас и раньше на них никто не приглашал.
Смешно конечно, явно у кого-то крепко подгорает.
Так и хочется похлопать Майкла по плечу и сказать, как говорила моя бабушка: «Дурак, ты - Майкл, и уши у тебя холодные!»
Два моих двоюродных брата прямо сейчас находятся под шквальным огнем причем с обоих сторон. Прямо сейчас идет бой за освобождение их родных городов. С ними моя родная тетка, которой 80 лет. Каждый из них сам знал, что будет война, но никто не уехал, не сбежал, и не жалел, что Красная Армия перешла в наступление. Нет! Один из братьев просто написал: «Интернет пропадает. Наверное скоро пропадет совсем. Спишимся после освобождения!»
Уже неделю ни с кем из них нет связи, мы не знаем, живы они или нет, но я совершенно точно знаю, что никогда они не жалели, что ВС РФ начали действовать.
…и я ни секунды об этом не жалел.
И ты - американец в этот момент пишешь мне про отпуск, иномарки и телефоны?
Вы там вообще конченные дебилы или только на половину?
Про жвачку «Бубль Гум», джинсы и 50 сортов колбасы еще напиши…
Ну, а че? 30 лет назад же прокатывало!
И ты еще у нас был столько лет послом в России.
Специалист по русским можно сказать и такой бред несешь.
Нет, американец, с таким пониманием нас вам только коноплю выращивать, а не в гегемона играть.
«Дурак, ты - Майкл, и уши у тебя холодные!»
Сергей Богатырё
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