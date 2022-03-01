Мадуро указал на ответственность Запада за деэскалацию украинского кризиса
Страны Запада, спровоцировавшие конфликт на Украине невыполнением договоренностей и угрозами России, несут теперь ответственность за снижение напряженности, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.
"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняющие договоренности, десятилетиями угрожающие России, десятилетиями готовящие планы расширения НАТО - первые ответственные за его деэскалацию и поиск благоприятного сценария переговоров и соглашений между сторонами конфликта - Россией и Украиной", - заявил политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.
Президент южноамериканской страны поручил главе МИД Феликсу Пласенсии задействовать все возможные мировые дискуссионные площадки и двусторонние контакты для достижения мира, диалога, а также гарантий безопасности, которых давно требует Россия.
"Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия, и гарантии мира - народам Земли", - добавил Мадуро.
Метки: {keywords}