"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняющие договоренности, десятилетиями угрожающие России, десятилетиями готовящие планы расширения НАТО - первые ответственные за его деэскалацию и поиск благоприятного сценария переговоров и соглашений между сторонами конфликта - Россией и Украиной", - заявил политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.

Фото: © РИА Новости / Магда ХибеллиСтраны Запада, спровоцировавшие конфликт на Украине невыполнением договоренностей и угрозами России, несут теперь ответственность за снижение напряженности, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.Президент южноамериканской страны поручил главе МИД Феликсу Пласенсии задействовать все возможные мировые дискуссионные площадки и двусторонние контакты для достижения мира, диалога, а также гарантий безопасности, которых давно требует Россия."Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия, и гарантии мира - народам Земли", - добавил Мадуро.