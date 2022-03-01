В Германии рассказали, как западные СМИ замалчивают правду о Донбассе

"Многие люди в истерике, но они не знают, что происходит на самом деле. По моей информации, Украина уже была разрушена Я слышал, что правые экстремисты там устраивают поджоги, преследуют людей", — пояснил он.

Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал немецкий писатель и публицист Вольфганг Биттнер, передает РИА Новости.Биттнер напомнил, что в течение восьми лет восточные регионы Украины бомбили, из-за чего погибли около 14 тысяч человек, однако западные политики отказываются говорить об этом."Этого не должно было произойти, но никто ничего не делал. А сейчас, когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, СМИ всполошились", — заключил Биттнер.