Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран

"Внесение Россией (Японии. — Прим. ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление", — заявил генсек японского кабмина.

Правительство Японии направило протест России из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.Правительство накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него, помимо стран Евросоюза, США, Великобритании и других, вошла также и Япония. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.