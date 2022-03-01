Цены на продукты питания, медикаменты и бензин теперь будут контролировать полиция и служба по контролю за наркотиками



По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.

Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.

Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.



Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.

Сейчас к таким продуктам относятся:

сахар-песок,

яйца куриные категории С1,

масло подсолнечное,

масло сливочное 72,5%,

крупа гречневая,

пшеничная мука высшего сорта,

батон,

вермишель,

хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,

пастеризованное молоко 2,5%,

куриная тушка.

Новости Украины - Сегодня, 11:41 123 Областные военные администрации, полиция и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками теперь будут в регионах контролировать цены на продукты питания, медицинские препараты, а также на бензин и дизельное топливо. Такое решение принял Кабмин Украины, проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, такое нововведение должно помочь сделать стабильными цены на товары первой необходимости, чтобы они не повышались.Шмыгаль подчеркнул, что областные военные администрации и полиция получили разрешение на контроль цен не на все продукты питания, а только на так называемые социально значимые.Премьер обратился к предпринимателям, которые необоснованно завышают цены, и сказал, что заработать на войне у них не получится.Нужно отметить, что список продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.Сейчас к таким продуктам относятся:сахар-песок,яйца куриные категории С1,масло подсолнечное,масло сливочное 72,5%,крупа гречневая,пшеничная мука высшего сорта,батон,вермишель,хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта,пастеризованное молоко 2,5%,куриная тушка.Новости Украины - Сегодня, 11:41 123

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