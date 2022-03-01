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Эвакуационный поезд из Лисичанска отменили. Будет состав из Лимана в 17.00

robot Сегодня, 13:3031Новости
Эвакуационный поезд из Лисичанска отменили. Будет состав из Лимана в 17.00
Эвакуировать людей из Лисичанска пока невозможно. Об этом сообщил глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.
«Из Лисичанска сегодня не будет эвакуационного поезда — поврежден путь. Ожидается два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17:00», — написал он. Новости Региона - Сегодня, 12:21 49

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