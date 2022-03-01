Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", — сказал глава государства.

Фото: АРПрезидент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО, передает РИА Новости.Он также подчеркнул, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.