«Новая почта» упростила условия денежных переводов
«Новая почта» уменьшила комиссию на отправку денежного перевода по Украине — с 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.
Об этом сообщается на сайте Новой почты.
«Новая почта» продолжает облегчать условия для клиентов в самое трудное для страны время. Мы хотим, чтобы все украинцы могли поддержать друг друга, отправляя деньги, чтобы купить самое необходимое. С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы отправить денежный перевод «Мгновенный по Украине нужно:
предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь отправить, и стоимость услуги; перевода; назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Чтобы получить денежный перевод по Украине наличными нужно:
прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
Также подчеркивается, что перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется. Услугу денежного перевода предоставляет компания «НоваПей», которая входит в группу компаний «Новая почта». Новости Украины - Сегодня, 12:46 96
Об этом сообщается на сайте Новой почты.
«Новая почта» продолжает облегчать условия для клиентов в самое трудное для страны время. Мы хотим, чтобы все украинцы могли поддержать друг друга, отправляя деньги, чтобы купить самое необходимое. С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы отправить денежный перевод «Мгновенный по Украине нужно:
предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь отправить, и стоимость услуги; перевода; назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Чтобы получить денежный перевод по Украине наличными нужно:
прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
Также подчеркивается, что перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется. Услугу денежного перевода предоставляет компания «НоваПей», которая входит в группу компаний «Новая почта». Новости Украины - Сегодня, 12:46 96
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