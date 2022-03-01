Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о наращивании военной помощи Украине

Великобритания не только не прекратит поставки летальных вооружений на Украину, но наоборот, намерена нарастить их, причем в больших количествах. Об этом завил министр обороны страны Бен Уоллес.

Комментируя оказание военной помощи Украине, британский министр заявил, что Лондон продолжит наращивать поставки на Украину летальных вооружений, но подробности привести отказался. По словам Уоллеса, он в среду выступит в парламенте, где озвучит все подробности. Единственное, о чем он рассказал, так это о том, что Британия не только поставляет оружие на Украину сама, но и помогает это делать другим странам.

"Мы наращиваем объемы летальной и нелетальной военной помощи (...) Мы также помогаем с организацией поставок всех видов помощи по линии НАТО и поступающей от других стран на двусторонней основе", - заявил он.

Как подчеркнул Уоллес, Украина нуждается в средствах ПВО и Британия намерена ей в этом помочь, но не своими самолетами, а поставками комплексов ПВО. Требования Киева он назвал "законными", но никаких подробностей о планируемых к передаче зенитных комплексах не привел, однако далее в своей речи упомянул ПЗРК Stinger, большое количество которых уже передано ВСУ.

"(...) по-видимому, украинцы хотят, чтобы кто-то убрал из этого уравнения российские самолеты, оставив им самим возможность летать (...) Мне это кажется совершенно законной просьбой, но, думаю, мы можем добиться этого другим способом, предоставляя украинцам средства ПВО", - - заявил он.

источник